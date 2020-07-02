بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محمة بمواد غذائية ومحروقات

2020/07/02 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محمة بمواد غذائية ومحروقات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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