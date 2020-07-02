“العجز يؤخر الصرف”.. فريق حكومي يبدأ إجراءات تأمين الرواتب الدنيا

2020/07/02 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب، الخميس ، عن سبب تاخر صرف رواتب الموظفين لغاية الان ، مؤكدا أن فريقا حكوميا متخصصا بدأ عمله باتخاذ سلسلة من الاجراءات في تأمين رواتب الدنيا والمتقاعدين والحماية الاجتماعية كاولوية .وقال عرب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تأخير إطلاق رواتب الموظفين جاء نتيجة وجود عجز […]

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