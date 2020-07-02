انخفاض أسعار الذهب بعد ظهور نتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19

2020/07/02 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس من ذروة ثمانية أعوام، والتي سجلتها أسعار المعدن النفيس في الجلسة السابقة.وجاء الهبوط بعد بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19 ما عزز الآمال بتعاف اقتصادي سريع ما حد من الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.وانخفص الذهب في التعاملات […]

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