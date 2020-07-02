شركتان امريكية والمانية تتطوران لقاح مضاد لفيروس كورونا يحقق نتائج مبشرة

2020/07/02 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … في تطور جديد يبعث على التفاؤل، أعلنت شركتا “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأميركية، الأربعاء، أن مشروعاً مشتركاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حقق نتائج أولية مبشرة.في التفاصيل، سجّلت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، تهدف إلى إثبات أن اللقاح غير سام ويفعّل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي للفيروس.وينتج اللقاح التجريبي الذي […]

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