2020/07/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الخميس (2 تموز 2020)، بموافقة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، على طلب للشرطة الاتحاد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الغانمي يوافق على طلب للشرطة الاتحادية بشأن ارتداء الخوذة اثناء الواجب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغانمي يوافق على طلب للشرطة الاتحادية بشأن ارتداء الخوذة اثناء الواجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).