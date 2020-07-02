محافظة عراقية تسجل 7 وفيات وأكثر من 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة ديالى، اليوم الخميس (2 تموز 2020)، سبع حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا، وأكثر من...





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