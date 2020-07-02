إرسال دفاتر الثالث المتوسط الامتحانية الى مراكز الفحص

2020/07/02 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرتْ مدارس تربيات بغداد الست تسلم رزم الدفاتر الامتحانية من المدارس الخاصة بطلبة الثالث المتوسط وارسالها الى مراكز الفحص في كل منها، بغية تنفيذ قرار احتساب درجاتهم النهائية.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر خاص في المديرية العامة للتقويم والامتحانات قوله، ان “مديريات تربيات بغداد الست باشرت ارسال الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الثالث المتوسط […]

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