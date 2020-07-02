اتحاد الكرة يستعين بالخبرات الهولندية لدعم اسود الرافدين

2020/07/02 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، انها بصدد التعاقد مع مدير فني هولندي لتعزيز الكادر التدريبي للمنتخب الوطني.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، بصدد التعاقد مع مدير فني هولندي، يعزز الكادر التدريبي للمنتخب الوطني”.وأوضح ان “المدير الفني وافق على التواجد في […]

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