رغم شراء أمريكا المخزون المتوفر حتى الخريف.. أوروبا تفاوض لشراء “ريميدسيفير”

2020/07/02 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع الشركة المصنعة لعقار “ريميديسيفير”، وهو واحد من عقارين فقط يعالجان وباء كورونا، بعد أن اشترت الولايات المتحدة معظم الكمية المعروضة في العالم.وقال ستيفان دي كيرسماكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ليورونيوز، إن التكتل يجري مباحثات مع شركة “جلعاد” المصنعة للدواء، حتى بما يخص طاقتها الانتاجية، وحجز جرعات من هذا العقار […]

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