الصحة ترفض عودة تدريبات المنتخب العراقي وتحصرها عبر الانترنت

2020/07/02 | 11:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة رفضت خلية الازمة البرلمانية ووزارة الصحة، اليوم الخميس، اقامة اي تجمع للمنتخب الوطني بكر القدم في بغداد في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا .وبحسب الوكالة الرسمية، فأن " خلية الازمة النيابية ووزارة الصحة تمنع اقامة معسكر داخلي للمنتخب في بغداد تحضيرا للتصفيات المزدوجة "، واضاف ان" خلية الازمة اوصت بأن يكون تدريب المنتخب عبر الإنترنت حتى منتصف الشهر الجاري من ثم يتم تقييم الواقع الصحي بعد ذلك ليتم أتخاذ القرار القطعي باستئناف تدريب المنتخب من عدمه".واضافت ان" خلية الازمة المشتركة رفضت ذهاب المنتخب لإجراء لقاء ودي مع فيتنام في العاصمة هانوي"، مشيرا الى ان " المدير الفني للمنتخب ستريشكو كاتانيتش اوعز إلى مساعده رحيم حميد بالتواصل مع اللاعبين الذين تم استدعائهم عبر الأنترنت وأن يقدم لهم منهاجاً تدريبياً كامل بذلك لحين السماح لهم بالتدريبات الجماعية".

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