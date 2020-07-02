القبض على رجل قتل ابنائه الاربعة حرقا بالبنزين في كربلاء

2020/07/02 | 11:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استيقظت مدينة كربلاء صباح اليوم الخميس على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل ابنائه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

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