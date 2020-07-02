العكيلي: الكاظمي يسعى للحصول على خارطة جديدة من خلال زيارته لأميركا

2020/07/02 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي , الخميس , ان زيارة الكاظمي لواشنطن سوف لن تقدم ولا تؤخر لكونه لايمتلك التاثير على أمريكا بسحب قواتها او اقناعها لكونه احد ادواتها والمدعوم من قبلها فقط انه شخص منفذ لما تريده , مشيرا الى ان الزيارة المقبلة ربما للحصول على خارطة جديدة بعد ان […]

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