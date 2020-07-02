2020/07/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).