2020/07/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ذي قار تسجيل 9 حالات وفاة و 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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