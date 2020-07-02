منذ تطبيقه في بغداد والمحافظات.. المرور تعلن موقف المخالفات لقرار الحظر الصحي

2020/07/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية، سعد معن، الخميس، موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات...





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