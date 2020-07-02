التعليم العالي تعلن نشر قرابة أربعين ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية

2020/07/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نشر قرابة أربعين ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية خلال السنوات العشر الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بيانات الجامعات العراقية، سجلت تقدما ملحوظا على مستوى البحوث المنشورة في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس، حيث بلغت قرابة أربعين ألف بحث خلال السنوات العشر الماضية".

ووفقاً للبيان، أوضحت دائرة البحث والتطوير عبر مديرها، غسان حميد عبد المجيد، أن "838 بحثا شق طريقه للنشر في عام 2010 وتصاعدت أعدادها سنويا بنسب متقاربة الى أن حققت صعودا".

ولفت عبد المجيد إلى أنه "في عام 2019 إذ بلغت البحوث المنشورة في هذه السنة وحدها 13227 بحثا بنسبة 84.



14% ليكون مجموع البحوث المنشورة على مدى السنوات العشر الماضية 38987 بحثا".

وتابع أن "هذه البيانات على الرغم من أنها أثبتت زيادة في أعداد البحوث فإنها أشرت حضورا وتحسنا ملموسا في نوعية ورصانة المجلات التي نشرت فيها البحوث".

وأشار إلى أن "البيانات كشفت أن 41.6% من البحوث منشورة في المجلات التي تقع في الربع الأول والثاني من تسلسل المجلات على وفق التخصصات مما يثبت التحسن العلمي المطرد للباحثين العراقيين وإسهامهم الفاعل في البحث العلمي"، مؤكدا أن "هذه النتائج الإيجابية ساعدت على دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية".

وأكد أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العراقية مستمرة بتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير البحث العلمي في العراق، والعمل على زيادة أعداد المجلات والمؤتمرات العراقية المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس".

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