بالوثيقة.. مطالبة نيابية بمنح الموظفين الحقوقيين مخصصات منع مزاولة مهنة

2020/07/02 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب كاظم فنجان الحمامي، وزارة المالية بخطاب رسمي تناول فيه ضرورة السعي لشمول جميع الموظفين الحقوقيين بمخصصات (منع مزاولة مهنة).وجاء في خطابه، ان معظم الموظفين في دوائر الدولة يحق لهم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، كالاطباء والمهندسين والمحاسبين باستثناء الحقوقيين، فقد منعهم قانون انضباط موظفي الدولة من مزاولة مهنة المحاماة خارج الدوام […]

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