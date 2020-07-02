عالية نصيف تطالب اللجان الاقتصادية للأحزاب بالتبرع بالمال لمواجهة كورونا

2020/07/02 | 12:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية بالتبرع بالمال فوراً للمساهمة في مواجهة وباء كورونا .وقالت نصيف اليوم :” أن الشعب يتعرض لكارثة صحية حقيقية، وأعداد الاصابات في تصاعد مستمر، والمؤسسات الصحية عجزت عن توفير مستلزمات العلاج لهذه الأعداد الهائلة من الحالات، ما جعل الكثير من المصابين يضطرون لشراء قناني الأوكسجين بأسعار مرتفعة […]

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