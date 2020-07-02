2020/07/02 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان رئيس الوزراء يواجه مواقف حرجة وان وضعه الحالي لايحسد علية, مؤكدا ان استضافته في البرلمان ربما يتحول الى استجواب لاخفاقه بعدة ملفات.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الملفات التي كلف بها الكاظمي عند دعمه بالترشيح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: استضافة الكاظمي في البرلمان قد تتحول الى استجواب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: استضافة الكاظمي في البرلمان قد تتحول الى استجواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).