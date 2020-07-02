قتل ابناءه الأربعة حرقا بالبنزين.. محافظة عراقية تستيقظ على جريمة مروعة

2020/07/02 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..استيقظت مدينة كربلاء المقدسة صباح اليوم الخميس على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل ابناءه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقت /المعلومة/، إنه “حصل حادث قتل بقضاء الحر في حي العسكري ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني […]

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