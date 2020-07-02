الحشد الشعبي عراقيا او ايرانيا ؟

2020/07/02 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني اذا اردت ان تتحكم في الجاهلين فغلف كل باطل بغلاف الدين (ابن خلدون ) مما لاشك فيه ان اي مواطن يمتلك غيرة على وطنه يكون سعيدا وفخورا بمن...أكمل القراءة ←

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