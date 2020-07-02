2020/07/02 | 12:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بالرغم من كون #نوري_المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، المتهم الأول بسقوط مدينة #الموصل بأيدي عناصر تنظيم “#داعش”، بحسب نتائج تحقيق #مجلس_النواب العراقي، إلا أنه لا يزال يراوغ بشأن اتهامه.وكشف المالكي، أمس الأربعاء، عن…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: سقوط الموصل جرى بمؤامرة من داخل الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: سقوط الموصل جرى بمؤامرة من داخل الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).