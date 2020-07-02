التعليم تكشف نشر 40 ألف بحث عراقي على نطاق العالم

2020/07/02 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس،عن نشر قرابة 40 ألف بحث عراقي في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “بيانات الجامعات العراقية سجلت تقدما ملحوظا على مستوى البحوث المنشورة في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس”، مشيرة الى ان ” هذه البحوث بلغت […]

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