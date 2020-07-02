رواتب الموظفين تأخرت جراء تحويل العملة الصعبة الى محلية وليس لصرفها كل 40 يوم

2020/07/02 | 12:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية النيابية تطعن مصداقية وزارة المالية : “جيروزالم بوست”: الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام جراء الفساد بغداد – الصباح الجديد : قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران يكمن في تحويل العملة الصعبة الى محلية.وياتي تصريح اللجنة بعد ايام من ...

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