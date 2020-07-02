“عراقيون”: تحالفنا لتصحيح مسارات العملية السياسية وتلبية تطلعات الشارع العراقي

2020/07/02 | 12:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد بإقرار القوانين المعطلة وينتظر انضمام ” النصر ” اليه بغداد- وعد الشمري: أكد تحالف عراقيون الذي اعلن عن تشكيله قبل يومين بزعامة عمار الحكيم أمس الأربعاء، استمرار الحوارات لضم قائمة النصر اليه، مشيراً إلى أن الهدف من تشكيله، دعم مسارات الدولة في فرض هيبة القانون، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار قوانين عطلتها ...

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