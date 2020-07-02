نائب يطالب الحزبين الرئيسين في الاقليم باعادة اموال النفط المهربة

2020/07/02 | 12:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة يدخل حيز التنفيذ السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي دخل قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الموظفين والدرجات الخاصة حيز التنفيذ امس الاربعاء بعد المصادقة عليه من قبل برلمان الاقليم واطلاق يد الحكومة للبدء بتنفيذه.واكدت مصادر حكومية، ان حكومة الاقليم تسعى من خلال تطبيق هذا القانون لتحقيق قدر ...

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