امانة رئاسة الوزراء تعلن تسلم محافظة ذي قار للمستلزمات الطبية والصحية

2020/07/02 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، عن تسليم محافظة ذي قار مستلزمات طبية وصحية لمواجهة فيروس كورونا لمحافظة ذي قار.وقال المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد إنه “بتوجيه مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة، تم تسليم محافظة ذي قار وبالتنسيق مع شبكة […]

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