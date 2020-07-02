درس التغيير في ثورة العشرين

2020/07/02 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي لم تكن ثورة 30 حزيران عام 1920 المجيدة حدثا عابرا، او ردا علىاعتقال القوات البريطانية احد زعماء العشائر الشيخ شعلان ابو جون، او مجرد تظاهرة حدثت في بغداد...أكمل القراءة ←

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