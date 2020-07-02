محافظ البصرة يوجه برفع التجاوزات الحاصلة على ضفاف شط العرب

2020/07/02 | 12:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة اسعد عبد الامير العيداني الجهات الامنية في شرطة البصرة بالقيام بحملة لرفع التجاوزات الحاصلة على ضفاف شط العرب.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «وجه قائم مقام قضاء شط العرب ومديرية الموارد المائية والجهات الامنية بالقيام بحملة لرفع التجاوزات الموجودة على ضفاف شط العرب بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين في قضاء شط العرب بحصول تجاوزات على ضفاف شط العرب».من جهته قال قائم مقام قضاء شط العرب حيدر طعمة ان الحملة الخاصة برفع التجاوزات تم المباشرة بها على الاجزاء الشمالية في شط العرب وهي مستمرة منذ يومين حسب توجيهات محافظ البصرة، لافتاً الى ان الحملة هي بالتنسيق بين مديرية الموارد المائية والمفارز الأمنية في افواج الطوارئ والجهد الآلي في مديرية بلدية قضاء شط العرب.من جانبه أوضح مدير بلدية قضاء شط العرب علي الجيزاني انه حسب توجيهات رئيس اللجنة الامنية العليا المحافظ اسعد العيداني تم توجيه جهد آلي من قبل بلدية قضاء شط العرب للمشاركة في حملة رفع التجاوزات الموجودة على ضفاف شط العرب.

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