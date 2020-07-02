2020/07/02 | 12:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شخص على قتل زوجته واصابة عدد من اقربائها بجروح في ناحية "بكرجو" بمحافظة السليمانية.

وبحسب المعلومات الوادرة لوكالة شفق نيوز، فإن رجلا قام بقتل زوجته بواسطة اطلاق النار عليها من سلاح ناري وذلك في حدود 1:30 دقيقة صباح اليوم الخميس في الناحية المذكورة.

وتشير المعلومات الى ان الرجل وبعد ان قتل زوجته فتح النار على اقربائها لصيب اربعة منهم قبل ان يلوذ بالفرار الى جهة مجهولة.

وقد وصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وشرعت في عملية البحث عن الجاني، كما افاد شهود عيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخص يقتل زوجته ويجرح عددا من اقربائها في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخص يقتل زوجته ويجرح عددا من اقربائها في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).