شاهد: شمس الكويتية تحتفل برفع الامارات حظر التجوال بـ”الرقص”.. والفيديو يشعل جدلًا

2020/07/02 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت النجمة الكويتية شمس فيديو مباشر لها وهي ترقص للتعبير عن فرحتها بعد رفع الإمارات حظر التجوال الذي استمر لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.وأثارت رقصة شمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ليست بشيء جديد على النجمة الكويتية المثيرة للجدل في كل ظهور لها.وأعربت شمس عن اندهاشها من الانتقادات التي […]

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