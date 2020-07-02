النزاهة تكشف عن تفاصيل عملية ضبط مخالفات مالية بتربية محافظة ديالى

2020/07/02 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس، تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في تربية محافظة ديالى، مُبيِّنةً أنها تمكَّنت من ضبط مستندات صرف مبالغ ماليَّةٍ تُسُلِّمَت بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون.وذكرت الهيأة في بيان ان “دائرة التحقيقات في الهيأة وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة […]

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