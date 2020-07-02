اسرار جديدة يكشفها المالكي عن سقوط الموصل

2020/07/02 | 12:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراق الاسبق نوري المالكي، الخميس، عن تفاصيل جديدة بخصوص سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الاجرامي، مبينا ان الجانب الاميركي لم يرد للعرا...

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