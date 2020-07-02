الجمارك: تسهيل دخول٥٠٠ قنية اوكسجين طبي لمحافظة البصرة

2020/07/02 | 12:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، تسهيل دخول٥٠٠ قنية اوكسجين طبي لمحافظة البصرة عبر جمرك الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان ان "كوادرها العاملة في جمرك الشلامجة الحدودي فجر اليوم، بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول الشاحنات المحملة بمادة الاوكسجين الطبي وبكمية (٥٠٠) قنينة تم ا...

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