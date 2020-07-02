2020/07/02 | 12:25 - المصدر: سكاي برس

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متابعة/ سكاي برس

اختفى أحد أعظم النجوم وأكثرها سطوعا في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فلم يعد من الممكن رؤية النجم، الذي يقع في مجرة كينمان دوارف.

واكتشف علماء الفلك التلاشي الغامض للنجم، في المجرة التي تبعد حوالي 75 مليون سنة ضوئية، عندما حاولوا رصده لمعرفة المزيد عن كيفية موت النجوم العملاقة.

و...

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