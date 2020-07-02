شرطة كربلاء تحكم قبضتها على أب يقتل ابناءه الأربعة أثر خلاف مع زوجته

2020/07/02 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاستيقظت مدينة كربلاء المقدسة صباح اليوم الخميس، على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل ابناءه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه بعد حصول حادث قتل بقضاء الحر في حي العسكري ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء […]

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