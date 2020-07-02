البنك المركزي يتوقع صرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين في بداية الاسبوع المقبل

2020/07/02 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، الخميس، عن تفاصيل مساهمته في مواجهة الازمة المالية، فيما توقع صرف رواتب الموظفين بداية الاسبوع المقبل.وقال مدير عام المحاسبة في البنك احسان شمران للوكالة الرسمية ان “البنك المركزي له دوراً كبيراً في مواجهة الازمة المالية الراهنة، … Readmore

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