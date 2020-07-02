الجمارك: تسهيل دخول 500 قنينة اوكسجين طبي لمحافظة البصرة

2020/07/02 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةاعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، تسهيل دخول 500 قنينة اوكسجين طبي لمحافظة البصرة عبر جمرك الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان، ان "كوادرها العاملة في جمرك الشلامجة الحدودي فجر اليوم، بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول الشاحنات المحملة بمادة الاوكسجين الطبي وبكمية (500) قنينة تم استيرادها من إيران لحساب محافظة البصرة لرفد مستشفيات البصرة لسد النقص الحاصل فيها لمواجهة جائحة كورونا فيروس" .وأكدت الهيئة انه "بمتابعة مدير عام الهيئة ومدير المنطقة الجنوبية تم اجراء اللازم، هذا وتعمل كوادر الهيئة بشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الاصابات الا ان العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من اجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية للمواطنين".

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