2020/07/02 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصف الطيران الحربي التركي، الخميس، موقعاً يعُقد أنه تابع لحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وقال مدير ناحية ديرلوك شرق قضاء العمادية سامي اوشانا لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت بصاروخين استهدفا قريتي (صاركى وبيرا شيفا) شمال الناحية".

وأوضح، أنه "من الصعب معرفة الخسائر كون المنطقة معزولة منذ عقود".

وكشف اوشانا ان "72 قرية من اصل 84 تُركت من قبل ساكنها منذ بداية الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني وانقرة الدائر منذ سنوات".

يشار إلى أن قرى حدودية في إقليم كوردستان تتعرض إلى قصف جوي ومدفعي من قبل القوات التركية بذريعة تواجد حزب العمال الكوردستاني، ينتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي جديد في دهوك.. وصراع انقرة- PKK يُهجر أهالي 72 قرية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي جديد في دهوك.. وصراع انقرة- PKK يُهجر أهالي 72 قرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).