صلاح الدين تسجل أكثر من 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، الخميس (1 تموز 2020)، بتسجيل أكثر من 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها المركز الطبية أثبتت إصابة 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة".

وسجلت وزارة الصحة، يوم أمس، وفاة 107 وفيات، وإصابة 2415، شخصاً بفيروس كورونا، فيما تماثل 1507 أشخاص للشفاء التام.

وبلغ مجموع الأصابات : 51524 ، مجموع حالات الشفاء : 26267، والراقدون الكلي: 23207 ، اما الراقدون في العناية المركزة: 328، فيما بلغ مجموع الوفيات: 2050 ".

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الخميس (1 تموز 2020)، بتسجيل 9 حالات وفاة، وأكثر من 120 إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت 9 حالات وفات جديدة، ناجمة عن الإصابة بفيروس ك

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، تسجيل 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و147 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، "تسجيل 6760 إصابة و147 وفاة ج

بغداد اليوم- بابل

نعت قيادة شرطة بابل، الخميس (1 تموز 2020)، أحد منتسبيها في مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تنعى قيادة شرطة محافظة بابل ، ‏فقيدها‏ المرحوم ا

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