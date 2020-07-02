أهمها عدم السماح بإزدواجية المناصب.. مقرر التطبيعية يكشف عن تعديلات في لوائح اتحاد الكرة

2020/07/02 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشف مقرر الهيأة التطبيعية بإتحاد الكرة غيث عبد الغني ، عن اهم التعديلات في لوائح اتحاد الكرة العراقي للدورة الجديدة.

وقال عبد الغني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" من اهم التعديلات هي توسيع الهيأة العامة للاتحاد العراقي بحيث اصبح يشمل مدى واسع من الكيانات التي تمارس كرة القدم وقد اصبح العدد ما بين (94-100) مندوب، إضافة لاستحداث روابط مهمة سيكون لها دور كبير في المستقبل في تطوير مستوى المسابقة واشير هنا الى رابطة الاندية الرياضية وكذلك رابطة الاكاديميات والتي تعنى بشريحة كبيرة من اللاعبين في مختلف الاعمار".

واضاف البيان :"ومن التعديلات هي عدم السماح بازدواجية المناصب ويشمل عدم السماح بعضوية هيأة ادارية لـ ( نادي واتحاد- اتحاد فرعي واتحاد مركزي- رابطة واتحاد) ، وهذا من اهم النقاط المضيئة التي الزمنا بها الاتحاد الدولي بها تطبيقا لمبدأ الحوكمة الرشيدة والتي لا تسمح بتمثيل كيانين في ان واحد وحسب قول الفيفا الامر مشابه ( بعدم السماح للاعب بتمثيل ناديين في وقت واحد).

واردف :"من التعديلات ، منح روابط اللاعبين والمدربين والاندية صلاحيات لممارسة عملها الحقيقي وخصوصا في ترشيح ممثلين عنها في غرفة فض المنازعات لغرض حل جميع المشاكل في عقود اللاعبين والمدربين مع الاندية، ومن اجل عدم ترسيخ الدكتاتورية تم تحديد مدة الدورتين فقط للرئيس والاعضاء اسوةً بباقي دول العالم، فيما ستكون تكون رئاسة وعضوية جميع اللجان الدائمة والمستقلة من اشخاص مستقلين من غير المكتب التنفيذي للاتحاد.، فضلا عن التعديلات هي شرط الشهادة الجامعية للرئيس والنواب ، والاعدادية للاعضاء ويستثنى من ذلك اللاعبين الدولين ( للعضوية فقط)".

وزاد :"الزام الاتحاد بجعل جميع الحسابات والتعاملات المالية عبر الحسابات المصرفية وليس نقداً، وبنشر الحسابات المالية والمنح المستلمة وجميع البيانات المالية عبر الموقع الرسمي، وكذلك الزام الاتحاد بنشر جميع الايفادات الرسمية عبر الموقع الرسمي".

يشار الى ان الاتحاد الدولي للعبة منح الهيأة التطبيعية مدة 6 أشهر اعتبارا من آذار 2020 لاعداد لوائح جديدة للاتحاد.

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