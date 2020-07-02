برشلونة يرد على عرض اندية مانشستر لجريزمان

2020/07/02 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال تغيير أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، المثير للجدل أمام أتلتيكو مدريد، يلقي بظلاله على وضع اللاعب في كامب نو.ودفع كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، بجريزمان بدلًا من أرتورو فيدال، في الدقيقة 90 من مواجهة البارسا وأتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل (2-2)، وهو تغيير آثار استياء النجم الفرنسي.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ناديي مانشستر […]

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