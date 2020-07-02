الحشد الشعبي يعتقل عددا من المطلوبين بتهم جنائية وإرهابية شمالي بغداد

2020/07/02 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عددا من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وارهابية بقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من الحشد الشعبي التي تشارك في عملية أمنية بقضاء الطارمية اعتقلت عددا من المطلوبين للقضاء صادرة بحقهم مذكرات قبض بتهم إرهابية وجنائية”.وأضاف البيان، […]

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