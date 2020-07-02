2020/07/02 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 10 سنوات.. التعليم العالي: نشرنا قرابة 40 ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 10 سنوات.. التعليم العالي: نشرنا قرابة 40 ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 10 سنوات.. التعليم العالي: نشرنا قرابة 40 ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).