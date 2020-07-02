ارتفاع معدل الفقر في العراق.. “كورونا” وسبب آخر

2020/07/02 | 12:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في #العراق #عادل_الركابي، اليوم الخميس، ازدياد نسبة #الفقر في البلاد بسبب تفشي فيروس “#كورونا” الجديد وانخفاض أسعار #النفط في السوق العالمية.ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية عن الركابي، قوله…

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