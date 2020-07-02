منتخب فيتنام يعتذر عن مواجهة اسود الرافدين ودياً

2020/07/02 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان منتخب فيتنام، اعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني ودياً قبيل التصفيات الاسيوية المزدوجة.وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة شامل كامل، إن “الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، اعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني بسبب قرارات خلية الازمة في البلاد”.وأوضح، أن “الاتحاد العُماني لكرة القدم، فاتح الهيئة التطبيعية […]

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