ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في ميانمار إلى113 قتيلا

2020/07/02 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت حصيلة انزلاق التربة في منجم شمال ميانمار إلى 113 قتيلا ومحاصرة عمال آخرين داخل المنجم.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إدارة الإطفاء في ميانمار قولها في صفحتها على موقع فيسبوك: “عثرنا حتى الآن على 113 جثة” فيما قالت الشرطة المحلية إنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الأمطار الغزيرة.وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى […]

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