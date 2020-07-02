“المعلومة” تنشر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وخيتافي

2020/07/02 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تُقام مساء اليوم الخميس مباراة ريال مدريد وخيتافي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، إذ تأتي المباراة في الجولة الثالثة والثلاثين.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي، خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس، خط الهجوم: بنزيما، رودريجو، جونيور.اما التشكيل المتوقع لـ خيتافي: حراسة المرمى: […]

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