مجلس الأمن الدولي يدخل على خط “الأزمة التركية العراقية”: هذا مايجب فعله

2020/07/02 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة كريستوف هيوسكن، إن على العراق وتركيا حل مشاكلهما سياسياً وليس عسكرياً.وقال هيوسكن في تصريح صحفي “اننا ننظر بقلق نحو الحدود العراقية التركية وما يجري فيها”، مبينا انه “لا توجد أية معلومات حول ما إذا كان العراق قد طالب باجتماع خاص بتلك العملية العسكرية […]

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