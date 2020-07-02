إيران تدشن سدا بمنطقة حدودية مع العراق

2020/07/02 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح الرئيس الايراني حسن روحاني يوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس سد شرفشاه في المنطقة الحدودية من سومار- نفت شهر التابعة لمقاطعة قصرشیرین غرب کرمانشاه المحاذي للعراق.

وسد "شرفشاه" المدشن يقع بمنطقة "قصر شيرين" في كرمانشاه، بدعم تمويل حكومي يبلغ 580 مليار ريال وصندوق الوطني للتنمية 4.42 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

والسد يعمل بطاقة تخزين 101 مليون متر مكعب، حيث يبلغ ارتفاعه 83 مترا، وبدأت عمليات تشييده منذ عام 2009.

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