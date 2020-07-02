مسؤول بنادي الشرطة يتماثل للشفاء من كورونا

2020/07/02 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس نادي الشرطة، وهاب الطائي، ان عضوة الهيئة الإدارية في النادي تحسين الياسري، تماثل للشفاء من فيروس كورونا.وقال الطائي في تدوينة له على “فيسبوك” إن “شمس العافية تشرق بفضل الله سبحانه وتعالى على الاخ العزيز تحسين الياسري عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بعد ان تخطى وبثقة عالية بالله سبحانه وتعالى ودعاء […]

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